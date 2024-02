Usher terá uma estrela convidada muito especial para o Super Bowl LVIII Halftime Show

Super Bowl LVIII contará, além de Taylor Swift e, obviamente, o jogo entre os Kansas City Chiefs e os San Francisco 49ers, um show de intervalo com o artista de hip-hop e R&B Usher como ato principal, produzido por Jesse Collins, Jay-Z em colaboração com Roc Nation.

O fascinante lapso de tempo captura a encantadora instalação do gramado do Super Bowl LVIIIAP DE VÍDEO

Usher não irá se apresentar sozinho como TMZ relata que Alicia Keys será uma convidada especial no Half-Time Show, sendo a primeira a confirmar sua participação no show, já que ambas têm uma música juntas: My Boo.

O TMZ também informa que Usher também convidou o megastar pop Justin Bieber para participar do programa com ele. No entanto, o cantor de ‘Sorry’ ainda não confirmou se se juntará a Usher e Alicia Keys na tarde de domingo no Allegiant Stadium.

Apresentações anteriores no intervalo do Super Bowl

Durante a década de 2020, a NFL trouxe algumas megaestrelas internacionais para se apresentarem no Half-Time Show do Super Bowl, com as estrelas latino-americanas Shakira, Jennifer Lpez, Bad Bunny e J Balvin iniciando a década em grande estilo em 2020 no Super Bowl LIV.

Um ano depois, no Super Bowl LV, o cantor pop canadense The Weeknd apresentou um set icônico em Tampa Bay. No Super Bowl LVI, as lendas do hip-hop Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar homenagearam a Costa Oeste com uma apresentação repleta de canções de rap icônicas dos últimos 25 anos.

No Super Bowl LVII, Rihanna fez seu tão esperado retorno ao cenário musical com um excelente desempenho durante a gravidez, com a estrela de Barbados estabelecendo o padrão para Usher no Big Game deste ano.