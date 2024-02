Usuários do Bolsa Família terão prioridade na vacinação contra dengue?

O mês de fevereiro vem sendo marcado pela luta do país contra a dengue. A doença vem afetando cada vez mais brasileiros em vários estados. O Ministério da Saúde já conseguiu comprar as doses da vacina contra a enfermidade, mas ainda existem várias dúvidas sobre o processo de imunização.

No decorrer dos últimos dias, várias postagens nas redes sociais sobre este assunto estão circulando. Algumas delas apontam que os usuários do programa Bolsa Família do governo federal teriam prioridade no processo de imunização contra a dengue.

A escolha não aconteceria por acaso. Afinal de contas, os usuários do Bolsa Família são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Portanto, elas estariam em áreas com maior incidência do mosquito. Além disso, são cidadãos que, quando ficam doentes, costumam sofrer mais para conseguir atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

A prioridade vai ocorrer?

Entretanto, o fato é que não há nenhuma indicação de que o Ministério da Saúde dará prioridade para os usuários do Bolsa Família no processo de imunização. Portanto, os posts que indicam que haverá este tipo de privilégio para os beneficiários são notadamente falsos.

Em um relatório recente publicado pela Anvisa, os agentes indicaram que a vacina contra a dengue, conhecida como Qdenga, é permitida para as pessoas que tenham idade entre 4 e 60 anos. E isso independe de você ser um usuário do Bolsa Família ou não.

Processo de imunização contra a dengue

Não há, no entanto, doses do imunizante para todos os brasileiros que possuem idade entre 4 e 60 anos. De acordo com as informações oficiais, apenas 712 mil doses foram compradas pelo país até este momento. A distribuição das cartelas se iniciou na última quinta-feira (8).

Como não há vacina para todo mundo, o Ministério decidiu começar o processo de imunização pelos municípios que tenham mais de 100 mil habitantes, e que tenham registrado alta transmissão de dengue tipo 2. Municípios próximos desses locais também foram contemplados com algumas doses.



Neste momento inicial, apenas crianças de 10 e 11 anos poderão tomar a vacina em dez unidades da federação. São elas:

Goiás;

Bahia;

Acre;

Paraíba;

Rio Grande do Norte;

Mato Grosso do Sul;

Amazonas;

São Paulo;

Maranhão;

Distrito Federal.

A expectativa do Ministério da Saúde é de que todos os municípios selecionados recebam as doses para a vacinação da faixa etária de 10 a 11 anos até a primeira quinzena do mês de março.

Bolsa Família de fevereiro

Com vacinação ou não, os pagamentos do Bolsa Família seguirão acontecendo neste mês de fevereiro. De acordo com o calendário oficial de pagamentos, o saldo será retomado já a partir do próximo dia 16, ou seja, logo depois do carnaval.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de fevereiro:

Usuários com NIS terminado em 1: 16 de fevereiro;

Usuários com NIS terminado em 2: 19 de fevereiro;

Usuários com NIS terminado em 3: 20 de fevereiro;

Usuários com NIS terminado em 4: 21 de fevereiro;

Usuários com NIS terminado em 5: 22 de fevereiro;

Usuários com NIS terminado em 6: 23 de fevereiro;

Usuários com NIS terminado em 7: 26 de fevereiro;

Usuários com NIS terminado em 8: 27 de fevereiro;

Usuários com NIS terminado em 9: 28 de fevereiro;

Usuários com NIS terminado em 0: 29 de fevereiro.

Em fevereiro, não há grandes mudanças previstas para os valores do Bolsa Família. Seguirá valendo a regra de liberação de R$ 600 base para todos os usuários. Este saldo, no entanto, poderá ser elevado ou até mesmo reduzido a depender da quantidade de benefícios internos a que a pessoa tem direito.

Confira abaixo os adicionais que estão confirmados no Bolsa Família para este mês: