Veja Bogdan Guskov comemorando com o sósia Anthony Smith após a vitória no UFC Vegas 86

Bogdan Guskov encontrou um rosto conhecido após conquistar sua primeira vitória no UFC.

Muito se falou sobre as semelhanças físicas entre os meio-pesados ​​​​Guskov e Anthony Smith, então era inevitável que os dois se cruzassem. Com certeza, eles se encontraram na noite de sábado após o nocaute impressionante de Guskov sobre Zac Pauga no primeiro round, e a emissora do UFC Karyn Bryant estava presente para capturar o momento.

Assista ao vídeo de Guskov e Smith se tornando amigos rapidamente abaixo.

Bryant, brincando, apontou que Guskov e Smith não são a mesma pessoa, ao que Smith respondeu: “Mas somos próximos”.

Guskov então disse: “Talvez eu seja jovem, este é o ‘leão velho’”, em referência ao apelido de “Coração de Leão” de Smith.

Depois de ver Guskov melhorar para 15-3 com sua 13ª vitória por nocaute na carreira, Smith reconheceu que o meio-pesado de 31 anos pode subir nas paradas de contendores em breve.

“Ele parecia incrível”, disse Smith.

Após a vitória, Guskov chegou a mencionar a possibilidade de uma luta com Smith falando à mídia nos bastidores do UFC APEX, em Las Vegas. Smith é um ex-desafiante ao título do UFC que atualmente ocupa o 12º lugar no MMA Fighting Global Rankings, então se Guskov tivesse a oportunidade de lutar contra Smith, isso poderia rapidamente aumentar seu perfil.