Veja Eduardo Riego marcar uma reviravolta insana em uma luta 3 contra 1 em um evento com luta caótica 2 contra 2, 5 contra 1 e muito mais

O MMA é realmente o esporte dos reis.

Na sexta-feira, o Dogfight Wild Tournament 2nd Impact aconteceu na Tarraco Arena em Tarragona, Espanha, e proporcionou algumas das ações adjacentes ao MMA mais insanas que você já viu.

Idealizado pelo YouTuber espanhol Jordi Wild, o evento foi a segunda incursão de Wild na promoção de esportes de combate e contou com uma série de confrontos pouco ortodoxos, incluindo uma luta sem regras, MMA 2 contra 2, um “Último Sobrevivente” 5 contra 1. luta, e um “Bloodsport Tournament” de quatro homens que foi apenas impressionante.

O evento principal foi um confronto 3 contra 1 absolutamente eletrizante. Eduardo Riego enfrentou três homens menores (Manuel, Ivan e Tomas) em rounds de dois minutos, e as coisas não lhe correram bem no início. Acontece que três é um pouco mais do que dois, e Riego foi atacado imediatamente, sobrevivendo por pouco ao ataque da trifeta.

As coisas esquentaram no segundo round, porém, quando Riego conseguiu estrangular um dos lutadores, obrigando os árbitros a interromper a ação e retirá-lo da jaula.

Agora era 2 contra 1, e com as probabilidades um pouco mais equilibradas… Riego ainda lutava porque dois ainda é mais que um.

NO ENTANTO, na terceira rodada, as coisas tomaram um rumo importante.

Riego conseguiu estrangular um de seus dois oponentes restantes com uma guilhotina montada, virando totalmente a maré. Agora uma disputa 1 contra 1, seu adversário restante teve poucas chances, sucumbindo a um mata-leão poucos momentos depois.

Após a luta, os três derrotados foram todos de classe, içando Riego nos ombros e desfilando-o pelo ringue como o herói moderno que é. Um retorno para sempre.

A co-luta principal foi uma luta de sobreviventes 5 contra 1 exatamente como parece: Cesar Alonso enfrentou cinco lutadores separados, um após o outro, tendo três minutos para finalizar cada round. Alonso é um lutador profissional de MMA 5-5 e despachou o quadro adversário com relativa facilidade, destruindo cada homem, principalmente confiando em sua luta agarrada.

O evento também contou com múltiplas superfícies de combate. A maioria das lutas acontecia dentro de uma jaula tradicional, porém o “Torneio Bloodsport” acontecia em uma estrutura elevada em forma de V que era basicamente duas rampas forçando os lutadores para o centro da superfície. A primeira dessas lutas resultou em um dos nocautes mais brutais do ano até agora, quando “O Rei Macaco” (Emilio Montesclaros) foi demolido por uma joelhada de “El Ninja” (Sergio Hidalgo).

Também deve ser mencionado que durante esta fase do processo, Jordi Wild e seus colegas comentaristas sentaram-se em tronos ornamentados com vista para a superfície de combate, com uma katana na frente dele e um gongo ao lado. Wild também entrevistou os lutadores desta posição após cada luta.

A luta sem regras foi um pouco decepcionante, pois acabou sendo uma luta de MMA bastante normal, mas a luta 2 contra 2 resultou com Alberto Rondán e Nicolas Martínez dominando Chiky Arroyo e Pau Peñalba em uma exibição caótica de luta em pares.

O evento também contou com uma série de outras atrações, desde uma banda de heavy metal tocando um interlúdio, até um show de comédia stand-up no meio da jaula. A coisa toda foi totalmente estranha e a multidão barulhenta parecia adorar cada minuto.

Você pode assistir a um replay de todo o evento abaixo.