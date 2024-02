Veja lista dos editais abertos para os concursos saude

Concursos Saúde são para vários regiões do país

Os concursos saúde são uma oportunidade para quem deseja seguir carreira, estabelecer e mudar de vida. Se este for o seu propósito, veja a lista.

Concursos saúde e vagas

Concurso CRN 11

Foi divulgado o mais recente edital do concurso do Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª Região (CRN 11 – Ceará, Maranhão e Piauí). São disponibilizadas 07 vagas imediatas para o cargo de Nutricionista Fiscal, além de 35 para formação de cadastro de reserva.

Os interessados em participar deste certame poderão se inscrever por meio do site da banca examinadora, IDIB, no período entre 07 de fevereiro e 11 de março de 2024.

Concurso SMS Palmas

Foram emitidas novas retificações para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (SMS Palmas), especificamente para o edital 2.



Nesta ocasião, as principais alterações ocorreram na distribuição de vagas para os níveis médio/técnico e superior, juntamente com modificações nos códigos de alguns cargos.

Concurso Água Boa Saúde

Foi lançado o edital do concurso para a prefeitura de Água Boa, situada no estado do Mato Grosso, voltado para a área da saúde.

Este concurso disponibiliza 73 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para diversos cargos nos níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.840,07 a R$ 8.638,42.

As inscrições, organizadas pelo Instituto Selecon, já estão em andamento e permanecerão abertas até o dia 05 de março. O valor das taxas de inscrição varia entre R$ 140,00 e R$ 170,00. As provas estão agendadas para o dia 21 de abril.

Prefeitura de Buriti Alegre e concursos saúde

Foi anunciado o edital do concurso da Prefeitura de Buriti Alegre, Goiás, destinado ao preenchimento de 107 vagas imediatas e 324 em cadastro de reserva, com foco na área da saúde. Os salários iniciais chegam a até R$ 4.171,83.

As inscrições podem ser realizadas através do site do Instituto Verbena, vinculado à Universidade Federal de Goiás (UFG), a partir do dia 21 de fevereiro até 20 de março.

Concurso Igarapé-Miri Saúde

Foi divulgado o edital do concurso da prefeitura de Igarapé-Miri, no estado do Pará, com oferta de 65 vagas imediatas e 63 para formação de cadastro reserva, na área da saúde.

As oportunidades contemplam diversos cargos de nível técnico e superior, distribuídos em diferentes localidades, com salários iniciais variando entre R$ 1.412,00 e R$ 2.214,00.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 11 de março, através do site da banca organizadora, Fadesp, com taxas de inscrição entre R$ 90,00 e R$ 100,00. As provas estão previstas para abril.

Concursos saúde e mais

Foram publicados os novos editais do concurso da prefeitura de Franca, localizada no estado de São Paulo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 07 de março, através do site da banca organizadora, IBAM, com taxas de inscrição entre R$ 75,00 e R$ 95,00.

Este concurso oferece 3 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva, em cargos nas áreas médicas e geral, abrangendo os níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.855,98 a R$ 5.601,09.

FMS Teresina e concursos saúde

A próxima edição do concurso da Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS Teresina) está prevista para ser divulgada neste semestre! As inscrições também são esperadas para o ano de 2024!

Esta informação foi fornecida pelo presidente da instituição, Ítalo Costa, durante entrevista no programa “Banca de Sapateiro”.

Concurso Cataguases Saúde

As inscrições continuam abertas para o concurso da área da saúde em Cataguases, Minas Gerais, que oferece 47 vagas distribuídas entre diversos cargos.

Com a prorrogação do prazo, os interessados têm até o dia 11 de fevereiro para se candidatarem, através do site do Instituto ACCESS.

Concurso Diadema Saúde

Foi lançado o edital do concurso da área da saúde em Diadema, estado de São Paulo, com 50 vagas disponíveis nos níveis fundamental e superior, e salários iniciais variando de R$ 2.621,73 a R$ 8.739,14.

Os interessados em participar devem se inscrever até 07 de março, através do site da banca organizadora, Instituto Mais. As provas objetivas estão marcadas para 24 de março.

Prefeitura de Sapucaia

Foi anunciado o edital do concurso da Prefeitura de Sapucaia, localizada no estado do Rio de Janeiro, para o preenchimento de 301 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com enfoque na área da saúde.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 5 de março, por meio do site do Instituto Referência. As provas estão programadas para ocorrer em maio.

Este certame oferece oportunidades em diversos cargos nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários iniciais variando entre R$ 1.259,98 e R$ 4.789,84.

Concurso Nova Russas Saúde

Foi divulgado o edital para o concurso Nova Russas Saúde, no estado do Ceará, com a oferta de 21 vagas imediatas e outras para cadastro de reserva (CR). As oportunidades são destinadas aos níveis médio e superior, com remunerações que variam de R$ 2.824,00 a R$ 5.504,00.

Os interessados devem realizar suas inscrições até o dia 05 de março de 2024, através do site da banca organizadora, Instituto Consulpam. As avaliações serão realizadas por meio de provas objetivas agendadas para 25 de agosto.