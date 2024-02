Veja Sean Strickland finalizar fã em uma finalização nevada

Sean Strickland está se mantendo ocupado entre os agendamentos das lutas.

Se houvesse alguma dúvida de que Strickland se tornou um dos lutadores mais comentados do MMA, independentemente de estar ou não no octógono, o ex-campeão dos médios do UFC voltou a ser manchete por uma briga fora da jaula.

Na quinta-feira, Strickland compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando-o lutando com um fã em uma montanha nevada e, eventualmente, batendo-os.

Assista ao clipe abaixo.

“Sempre divertido na montanha”, escreveu Strickland na legenda que acompanha. “Vocês precisam parar de me desafiar.”

A competição parecia ser uma brincadeira, já que Strickland é originalmente visto rejeitando um desafio antes de se envolver em uma batalha com o torcedor. Brincalhão ou não, tanto Strickland quanto o torcedor parecem estar levando isso semi-sério e a troca só termina depois que o torcedor desfere um estrangulamento de Strickland.

Embora Strickland não tenha sido muito fácil com o torcedor, ele fez um elogio depois, elogiando seu oponente por uma “bela tentativa de ficar de fora”.

Este é apenas o mais recente de uma série de vídeos virais envolvendo Strickland batendo de frente com não-lutadores. Duas semanas atrás, Strickland derrotou o popular YouTuber Sneako em uma luta e mais tarde disse em uma entrevista que gostaria de uma luta com Bryce Hall depois que o boxeador influenciador o desafiou publicamente.

Não muito depois dessa citação, foi relatado que Strickland estava envolvido em uma altercação verbal com o rapper Machine Gun Kelly em um evento Power Slap em Las Vegas.

Strickland aguarda notícias sobre sua próxima luta oficial. Em sua luta mais recente, ele perdeu o título dos médios para Dricus du Plessis por meio de uma derrota por decisão dividida na luta principal do UFC 297, em janeiro passado.