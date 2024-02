Vencedores do Grammy Awards: Confira a lista completa dos vencedores do Grammy Awards deste ano

AArtistas e músicos de todo o mundo estarão de olho na cerimónia de entrega de prémios da Recording Academy, mais conhecida como “Grammys”.

Para 2024, há três novas categorias que se somam às dezenas de prémios atribuídos: Melhor Performance Musical Africana, Melhor Álbum de Jazz Alternativo e Melhor Gravação Pop Dance.

A cerimônia, que será apresentada por ninguém menos que o comediante Trevor Noah, acontecerá na Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles.

A CBS transmitirá a cerimônia ao vivo a partir das 20h, horário do leste dos EUA. Quem quiser assistir online pode fazê-lo na Paramount+.

Dê uma olhada em todas as categorias que serão premiadas esta noite e volte regularmente ao longo do dia, enquanto a Recording Academy anuncia os vencedores de 80 de suas 94 categorias antes da cerimônia ao vivo na ‘Cerimônia de Estreia’ às 15h30 horário do leste dos EUA.

Esta cerimônia pré-transmissão pode ser acompanhada ao vivo através do canal da Recording Academy no YouTube ou em grammy.com

Gravação do ano

Adoração – Jon Baptiste

Não é forte o suficiente – boygenius

Flores – Miley Cyrus

Para que fui feito? [From The Motion Picture “Barbie”]- Billie Eilish

Na minha mãe – Victoria Mont

Vampiro – Olivia Rodrigo

Anti-Herói – Taylor Swift

Kill Bill-SZA

Álbum do ano

Rádio de Música Mundial – Jon Baptiste

o disco – boygenius

Férias de verão sem fim – Miley Cyrus

Você sabia que há um túnel sob a Ocean Blvd – Lana Del Rey

A era do prazer – Janelle Mone

GUTS – Olivia Rodrigo

Meia-Noite – Taylor Swift

SOS-SZA

Canção do ano

A&W- Jack Antonoff, Lana Del Rey e Sam Dew, compositores (Lana Del Rey)

Anti-Herói – Jack Antonoff e Taylor Swift, compositores (Taylor Swift)

Butterfly- Jon Batiste e Dan Wilson, compositores (Jon Batiste)

Dance The Night (de Barbie The Album) – Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson e Andrew Wyatt, compositores (Dua Lipa)

Flores – Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein e Michael Pollack, compositores (Miley Cyrus)

Kill Bill – Rob Bisel, Carter Lang e Solna Rowe, compositores (SZA)

Vampiro – Daniel Nigro e Olivia Rodrigo, compositores (Olivia Rodrigo)

Para que fui feito? [From The Motion Picture “Barbie”]- Billie Eilish O’Connell e Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Melhor Novo Artista

Gracie Abrams

Fred de novo..

Tempero de gelo

Rolinho de gelatina

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monte

A Guerra e o Tratado

Produtor do ano, não clássico

Jack Antonoff

Dernst “D’Mile” Emile II

Hitboy

Metrô Boomin

Daniel Nigro

Compositor do Ano, Não Clássico

Vencedor: Theron Thomas

Melhor Performance Pop Solo

Flores – Miley Cyrus

Pinte a cidade de vermelho – Doja Cat

Para que fui feito? [From The Motion Picture “Barbie”]- Billie Eilish

Vampiro – Olivia Rodrigo

Anti-Herói – Taylor Swift

Melhor Performance Pop Duo/Grupo

Vencedor: Ghost In The Machine – SZA com Phoebe Bridgers

Melhor Álbum Vocal Pop

Química – Kelly Clarkson

Férias de verão sem fim – Miley Cyrus

GUTS – Olivia Rodrigo

– (Subtrair) Ed Sheeran

Meia-Noite – Taylor Swift

Melhor Gravação Dance/Eletrônica

Vencedor: Rumble- Skrillex, Fred novamente.. e Flowdan

Melhor gravação de dança pop

Vencedor: Padam Padam-Kylie Minogue

Melhor álbum de dança/música eletrônica

Vencedor: Actual Life 3 (1 de janeiro a 9 de setembro de 2022) – Fred novamente..

Melhor Performance de Rock

Esculturas de vale tudo – Arctic Monkeys

Mais que uma canção de amor – Pumas pretos

Não é forte o suficiente – Boygenius

Foo Fighters resgatados

Lux terna-Metallica

Melhor desempenho metálico

Homem Mau – Perturbado

Fantasma da Ópera-Fantasma

72 temporadas – Metallica

Hive Mind – Slipknot

Cansado – Spiritbox

Melhor Canção de Rock

Zangado – Mick Jagger, Keith Richards e Andrew Watt, compositores (The Rolling Stones)

Ballad Of A Homeschooled Girl – Daniel Nigro e Olivia Rodrigo, compositores (Olivia Rodrigo)

Emotion Sickness – Dean Fertita, Joshua Homme, Michael Shuman, Jon Theodore e Troy Van Leeuwen, compositores (Queens Of The Stone Age)

Not Strong Enough – Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, compositores (boygenius)

Resgatados – Dave Grohl, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett e Pat Smear, compositores (Foo Fighters)

Melhor Álbum de Rock

Mas aqui estamos nós – Foo Fighters

Starcatcher – Greta Van Frota

72 temporadas – Metallica

É por isso que – Paramore

Em Times New Roman…- Rainhas da Idade da Pedra

Melhor Performance de Música Alternativa

Belinda diz – Alvvays

Pintura Corporal – Macacos Árticos

Legal sobre isso – boygenius

A&W – Lana Del Rey

É por isso que – Paramore

Melhor Álbum de Música Alternativa

Vencedor: The Record- boygenius

Melhor Performance de R&B

Verão muito quente – Chris Brown

De volta ao amor – Robert Glasper com SiR e Alex Isley

UTI – Coco Jones

Como isso faz você se sentir – Victoria Mont

Kill Bill-SZA

Melhor Performance de R&B Tradicional

Vencedor: Good Morning – PJ Morton com Susan Carol

Melhor música de R&B

Angel- Halle Bailey, Theron Feemster e Coleridge Tillman, compositores (Halle)

Back To Love – Darryl Andrew Farris, Riley Glasper, Robert Glasper e Alexandra Isley, compositores (Robert Glasper apresentando SiR e Alex Isley)

UTI- Darhyl Camper Jr., Courtney Jones, Raymond Komba e Roy Keisha Rockette, compositores (Coco Jones)

On My Mama – Dernst Emile II, Jeff Gitelman, Victoria Mont, Kyla Moscovich, Jamil Pierre e Charles Williams, compositores (Victoria Mont)

Snooze – Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Chris Riddick-Tynes, Solna Rowe e Leon Thomas, compositores (SZA)

Melhor Álbum de R&B Progressivo

Desde que eu tenho um amante – 6LACK

Álbum The Love: Off The Grid – Diddy

Nova – Terrace Martin e James Fauntleroy

A era do prazer – Janelle Mone

SOS-SZA

Melhor álbum de R&B

Vencedor: JAGUAR II- Victoria Mont

Melhor Performance de Rap

Vencedor: CIENTISTAS E ENGENHEIROS – Killer Mike com Andr 3000, Future e Eryn Allen Kane

Melhor Performance de Rap Melódico

Vencedor: All My Life – Lil Durk com J. Cole

Melhor música de rap