Vídeo: Bruce Buffer apresenta o estilo UFC dos Chiefs e 49ers para dar início à semana do Super Bowl

Bruce Buffer deu início à semana do Super Bowl em grande estilo em Las Vegas.

O antigo locutor do UFC foi o centro das atenções na segunda-feira durante a noite de abertura do Super Bowl. Buffer, com seus bordões lendários aos quais os fãs do UFC estão acostumados enquanto prepara os eventos principais do octógono, apresentou oficialmente os campeões da NFC, o San Francisco 49ers, e os campeões do Super Bowl, os Kansas City Chiefs.

Confira as introduções da equipe do Buffer nos vídeos abaixo.

Os campeões da NFL de 2023-2024 serão coroados neste domingo no Allegiant Stadium, casa dos Las Vegas Raiders. Os Chiefs garantiram sua passagem com vitórias nos playoffs sobre Miami Dolphins, Buffalo Bills e Baltimore Ravens, enquanto os 49ers conquistaram vitórias sobre Green Bay Packers e Detroit Lions.

O UFC também terá um evento neste fim de semana, ao retornar à sua base, o UFC APEX, para o UFC Vegas 86, que será encabeçado por uma disputa de peso médio entre Jack Hermansson e o candidato Joe Pyfer.