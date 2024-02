Vídeo: Charles Radtke exige pagamento por entrevistas e fica em silêncio na imprensa do UFC Vegas 85

Charles Radtke continua a encontrar novas maneiras de pressionar o público.

Recém nocauteado sobre Gilbert Urbina no UFC Vegas 85, Radtke usou seu tempo de imprensa pós-luta para a habitual mistura de reflexão e bravata. Então ele levou as coisas em uma direção totalmente diferente.

“Com um nocaute desses, você sabe que as pessoas vão falar, querer ver mais de você”, perguntou um repórter no UFC APEX. “Quando colocaremos você de volta naquela jaula? Há alguém com quem você gostaria de se relacionar?

“Quanto dinheiro você tem?” Radtke respondeu. “É isso que é. Vocês conseguem essas entrevistas de graça. Eu preciso ser pago. Vamos.”

“O próximo é…” Radtke acrescentou.

Acontece que a resposta foi… ninguém. Depois de um longo período de silêncio, Radtke deu um tiro de despedida para dar seguimento à sua exigência ultrajante.

“Bom”, declarou o meio-médio do UFC e foi embora.

Radtke se comportou um pouco melhor em sua entrevista pós-vitória, editando-se ligeiramente para palavrões, apesar de ter soltado pelo menos um palavrão após sua vitória no UFC Vegas 85. O lutador de 33 anos se desculpou publicamente por sua entrevista anterior pós-luta, um discurso cheio de palavrões após uma vitória no UFC 293 que incluía uma calúnia homofóbica.

Radtke está agora com 2 a 0 no octógono e venceu as últimas seis lutas. Mas ele ultrapassou em muito os outros ao se apresentar como um impetuoso que está pronto para vocalizar qualquer reclamação.

Assista à entrevista e saída de Radtke no vídeo abaixo, cortesia do Fansided MMA.