O vídeo da coletiva de imprensa do UFC 298 apresentará muitas das principais estrelas do segundo pay-per-view do UFC de 2024, na noite de quinta-feira.

O campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski, o desafiante peso pena Ilia Topuria, o ex-campeão peso médio Robert Whittaker, o destaque peso médio Paulo Costa, os destaques peso meio-médio Ian Machado Garry e Geoff Neal, o ex-campeão peso galo Henry Cejudo e o contendor Merab Dvalishvili são alguns dos escalados para aparecer no Coletiva de imprensa do UFC 298.

A coletiva de imprensa do UFC 298 está marcada para começar às 20h (horário do leste dos EUA).