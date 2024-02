Vídeo da pesagem do UFC 298 – MMA Fighting

Na pesagem oficial do UFC 298, todos os 24 lutadores do card da luta de sábado subirão na balança na manhã de sexta-feira em Anaheim, Califórnia. Assista a uma transmissão ao vivo da pesagem oficial acima.

Na luta principal, o campeão peso pena Alexander Volkanovski e o desafiante Ilia Topuria não podem pesar mais que 145 quilos, máximo permitido para a luta pelo título dos penas.

Na co-luta principal, Robert Whittaker e Paulo Costa estão limitados a 186 libras para a luta fora do título dos médios.

A pesagem oficial do UFC 298 começará às 12h horário do leste dos EUA. A pesagem cerimonial do UFC 298 será às 20h (horário do leste dos EUA).

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC 298.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Cartão principal (ESPN + PPV, 22h ET)

Alexander Volkanovski (144,5) vs. Ilia Topuria (144,5)

Robert Whittaker x Paulo Costa

Ian Machado Garry x Geoff Neal

Henrique Cejudo vs. Merab Dvalishvili

Anthony Hernández vs. Roman Kopylov

Card Preliminar (20h ET na ESPN2/ESPN+)

Mackenzie Dern x Amanda Lemos

Marcos Rogerio de Lima vs. Justin Tafa

Rinya Nakamura vs. Carlos Vera

Zhang Mingyang x Brendson Ribeiro

Primeiras preliminares (18h ET na ESPN +)

Josh Quinlan x Danny Barlow

Oban Elliott x Val Woodburn

Andrea Lee x Miranda Maverick