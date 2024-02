Vídeo: Dana White se junta a Peyton Manning e Post Malone no comercial da Bud Light para o Super Bowl LVIII

Dana White continua elogiando a Bud Light como a marca parceira perfeita para o UFC, e vai ainda mais longe para provar isso ao aparecer em um novo comercial que irá ao ar durante o Super Bowl.

Como parte de uma nova campanha de marketing prevista para ser lançada em torno do maior jogo do ano da NFL, o CEO do UFC aparece ao lado do músico Post Malone e da lenda do futebol Peyton Manning em um comercial que irá ao ar durante o confronto de domingo entre o Kansas City Chiefs e o San. Francisco 49ers.

O comercial serve como mais um divisor de águas para a marca de cerveja de propriedade da AB InBev depois que um difícil ano de 2023 viu a empresa lidar com perdas financeiras e pedir um boicote a uma campanha de marketing que incluía o influenciador transgênero do TikTok, Dylan Mulvaney.

Agora a Bud Light retornará ao que tornou a empresa tão famosa durante o Super Bowl: apresentar um comercial favorito dos fãs durante o jogo. O novo anúncio traz a estreia do “Bud Light Genie” ao lado de White, Manning e Post Malone.

“Foi uma explosão fazer parte do comercial da Bud Light no Super Bowl este ano”, disse White em um comunicado. “A Anheuser-Busch e o Super Bowl são duas das maiores marcas americanas do mundo. Foi divertido trabalhar com o elenco, o diretor e Peyton e foi uma maneira incrível de iniciar minha nova parceria com a AB e a Bud Light.”

Bud Light mais uma vez se tornou a cerveja oficial do UFC no início de 2024, depois de assinar um grande contrato plurianual de mais de US$ 100 milhões.

White defendeu a parceria em inúmeras aparições desde a assinatura do acordo, dizendo que a Bud Light está “no meu caminho” quando se trata dos “valores fundamentais” que ele compartilha com a marca.

Confira acima o novo anúncio da Bud Light com White, que também irá ao ar durante o Super Bowl no domingo, no reduto do UFC em Las Vegas.