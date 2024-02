Vídeo do momento romântico de Travis Kelce e ex-namorada Kayla Nicole ressurge. Taylor Swift ficará com ciúmes?

Htendo os olhos do mundo sobre você, como é atualmente o caso de Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce, evoca a admiração de muitos, mas também a inveja de alguns. Kelce, que não só ganhou seu terceiro Super Bowl no domingo passado, mas também é o atual parceiro de Taylor Swifto artista mais renomado do planeta.

Porém, na era da Internet e das redes sociais, sempre resta um tweet do passado ou um vídeo que pode causar desconforto anos depois. É o caso de um vídeo de 2020, no dia em que os Chiefs venceram o Super Bowl contra o São Francisco 49ersque mostra a ex-namorada de Kelce correndo animadamente para o campo no final do jogo para abraçá-lo e beijá-lo.

Vídeo do momento romântico de Travis Kelce e ex-namorada Kayla Nicole ressurge

Essa mulher é influenciadora Kayla Nicole, que foi sócio de Kelce por cinco anos. No vídeo, que ressurgiu nos últimos dias, eles são vistos como um casal amoroso e feliz. Assim, a questão que passa pela cabeça de muitas pessoas é se a ideia de tornar este vídeo viral novamente é para deixar Taylor Swift com ciúmes.

Ele cometeu um erro ao terminar as coisas com ela?

Em setembro passado, um vídeo de Kayla Nicole modelando espetacularmente em uma das passarelas de Semana da Moda de Nova York se tornou viral. Kayla postou o vídeo no Instagram, e imediatamente vários fãs comentaram se Kelce fez a coisa certa ao terminar as coisas com ela ou, como alguns apontaram, “deixou cair a bola”.

Kayla lembrou que foi a primeira vez que desfilou em vários anos e que se sentiu muito bem em fazê-lo, pois era uma forma de ‘celebrar’ seu corpo e diversas situações pelas quais passou.

Travis e Kayla começaram seu relacionamento em 2017, terminaram-no brevemente em 2019 e voltaram a ficar juntos de 2020 ao início de 2022. Embora o motivo do rompimento nunca tenha sido divulgado publicamente, algumas pessoas próximas ao casal apontaram que foi devido a diferenças financeiras. .