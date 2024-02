Vídeo do UFC Vegas 85: Molly McCann estala o braço de Diana Belbita com uma finalização desagradável e estrondosa

A estreia de Molly McCann no peso palha terminou apropriadamente com uma vitória que ela nunca havia conquistado antes.

A estrela britânica conquistou a primeira vitória por finalização de sua carreira no UFC Vegas 85, precisando de quase cada segundo do round inicial para armar um armlock que encerrou a luta e forçou um toque de Diana Belbita.

Assista ao belo armlock abaixo.

O tempo oficial da paralisação foi 4:59 do primeiro round.

McCann dominou grande parte da ação no início e deu tudo de si para finalizar com o tempo passando. Depois de acertar fortes golpes de chão em Belbita, McCann fez a transição para o armlock e fez com que o membro de Belbita estalasse ao sinalizar sua submissão.

Com sua primeira vitória por finalização e sua primeira vitória no peso palha, McCann derrapa em duas lutas. Ambas as derrotas anteriores ocorreram por meio de técnicas de finalização direcionadas ao braço. Ela melhora seu recorde geral no UFC para 7-5.

Belbita perde a segunda luta seguida e já perdeu três das últimas quatro. Esta também é sua segunda derrota para McCann, que derrotou Belbita por decisão unânime na luta peso mosca no UFC Boston, em outubro de 2019.