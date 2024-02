Vídeo do UFC Vegas 85: Themba Gorimbo grita The Rock após nocaute estrondoso de 32 segundos sobre Pete Rodriguez

Themba Gorimbo precisou de apenas 32 segundos para conseguir sua primeira finalização no UFC.

Gorimbo enfrentou Pete Rodriguez em luta preliminar dos meio-médios no UFC Vegas 85, no sábado, no APEX. Enquanto Rodriguez lançava a mão esquerda, Gorimbo contra-atacou com uma direita super rápida por cima que ecoou por todo o prédio e derrubou seu oponente. Gorimbo seguiu com um ground and Pound antes da luta ser encerrada por nocaute técnico no primeiro frame.

Confira abaixo o vídeo do final.

Também foi revelado pela equipe de comentários que Gorimbo imaginava um nocaute no primeiro round, e ele certamente conseguiu sua primeira finalização em quase três anos.

Após a vitória, Gorimbo gritou Dwayne Johnson, mais conhecido como “The Rock”, que se relacionou com o meio-médio do UFC, comprando-lhe uma casa na Flórida e oferecendo um acordo de patrocínio através da empresa ZOA Energy de Johnson. Gorimbo então previu que se tornaria campeão dos meio-médios até o final do ano.

Rodriguez está agora 1-2 no UFC com duas derrotas nos paralisações no primeiro round, com sua única vitória por nocaute contra Mike Jackson.