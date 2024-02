Vídeo do UFC Vegas 86: Gregory Rodrigues desfere nocaute brutal em pé sobre Brad Tavares

Gregory Rodrigues não deixou nada ao acaso quando explodiu com uma saraivada de socos no terceiro round para nocautear Brad Tavares em pé no UFC Vegas 86.

Depois de uma largada rápida na primeira rodada, Rodrigues desacelerou um pouco na segunda, mas não teve vontade de disputar os cinco minutos completos da estrofe final. Assim que o terceiro round começou, Rodrigues avançou com pressão implacável, desferindo socos enormes que acertaram Tavares no queixo.

Com Tavares recuando em direção à cerca, Rodrigues soltou várias direitas devastadoras em sucessão. Depois de sofrer uma punição ridícula, o peso médio havaiano foi salvo pelo árbitro. A paralisação aconteceu apenas 55 segundos do terceiro round, quando Rodrigues garantiu sua quinta vitória por nocaute desde que ingressou no elenco do UFC.

“Eu sou tudo”, disse Rodrigues após sua última vitória. “Sou lutador de MMA. Estou preparado para tudo. Muito respeito por Brad, ele é um guerreiro. Sou um lutador completo. Eu posso bater. Eu apenas esperei o momento certo para conectar com minha mão direita. Isso abriu a porta para encerrar a luta.”

Rodrigues saiu furioso do portão, tentando dominar Tavares desde a primeira troca, ao mesmo tempo em que desferiu vários chutes fortes na panturrilha que causaram muitos danos. Mesmo com um vergão do tamanho de uma bola de golfe crescendo na perna, Tavares perseverou e continuou atacando Rodrigues, principalmente no segundo round, quando seus socos diretos atingiram o brasileiro. Tavares finalmente conseguiu colocar Rodrigues em desvantagem e isso fez toda a diferença quando o ímpeto começou a balançar em sua direção.

Isso parou dramaticamente no terceiro round, porém, quando Rodrigues decidiu apenas esvaziar o tanque e jogar tudo em Tavares para finalizar. A estratégia deu certo, já que Rodrigues disparou em Tavares com várias mãos direitas que acertaram em cheio.

Como Tavares não deu sinais de se defender ou responder ao fogo, o árbitro interrompeu a luta para evitar que maiores danos fossem causados.

O nocaute coloca Rodrigues em uma sequência de duas vitórias consecutivas e 4 a 1 nas últimas cinco lutas, enquanto ele continua a provar que será uma luta difícil para qualquer um no peso médio.