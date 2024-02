Vídeo: Logan Paul foi atacado por Bobby Lashley na WWE Elimination Chamber

Logan Paul mais uma vez se viu no meio de um destaque durante uma de suas lutas na WWE no evento ao vivo premium Elimination Chamber de sábado.

Paul participou da luta Elimination Chamber masculina de seis homens em Perth, Austrália, junto com Randy Orton, Bobby Lashley, Kevin Owens, Drew McIntyre e LA Knight. O vencedor iria para a Wrestlemania para enfrentar Seth Rollins pelo título mundial dos pesos pesados. Paul, o atual campeão dos EUA, chegou aos três finalistas, mas também sofreu um golpe memorável de Lashley – um veterano do Strikeforce e do Bellator – ao ser atingido por uma lança durante a partida.

Confira abaixo o vídeo do momento.

Paul foi eliminado por Orton, mas custou a luta a Orton com um nocaute, levando McIntyre a vencer e a disputar o título no maior evento anual da empresa. Enquanto isso, Orton e Paul provavelmente também estão em rota de colisão.