Vídeo: Lutador marca nocaute brutal com pisadas e chutes de futebol no KSW Epic

O orgulho nunca morre!

Embora UFC México e PFL x Bellator tenham conquistado a maior parte das manchetes neste fim de semana, eles estão longe de ser a única ação de MMA neste sábado, já que Gliwice, Polônia, KSW: Epic aconteceu com uma série de lutas especiais. E uma dessas lutas em particular trouxe um destaque retrógrado.

A segunda luta da noite foi uma luta de MMA modificada “No Holds Barred” entre Muslim Tulshaev e Konrad Rusinski, o que basicamente significava as regras da velha escola do Pride, permitindo joelhadas e chutes na cabeça de um oponente caído. E aparentemente esse é um conjunto de regras que Tulshaev gosta, porque ele brutalizou Rusinski com pisões e chutes de futebol no início da terceira rodada, ganhando uma das finalizações devastadoras de 2024 e trazendo de volta memórias dos dias de glória do Pride FC.

Confira o final brutal abaixo.

A vitória levou Tulshaev para 11-3 no geral e deixou Rusinski para 6-2.