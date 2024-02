Vídeo PFL x Bellator: Aaron Pico destrói Henry Corrales para se vingar

Aaron Pico se vingou.

No sábado, Pico enfrentou Henry Corrales na última luta preliminar do PFL x Bellator, em Riad, na Arábia Saudita. Originalmente escalado para enfrentar Gabriel Alves Braga, Corrales interveio em cima da hora quando Braga foi retirado da luta, dando a Pico a chance de vingar sua derrota de 67 segundos para Corrales em 2019 – e cara, ele o fez.

Pico saiu rápido no primeiro round, imediatamente colocando Corrales em desvantagem, pressionando-o contra a cerca e forçando uma tonelada de trocas de agarramento. Corrales fez o possível para impedir o ataque de Pico, mas o jogador de 27 anos atacou incansavelmente, misturando trocação e luta agarrada para dominar “OK” e dominar completamente o round. Mesmo assim, parecia que Corrales chegaria ao segundo frame, mas uma investida tardia de Pico colocou Corrales na lona e uma saraivada de socos e cotoveladas forçou o árbitro a saltar e fazer a defesa aos 4:53 do primeiro round. .

A vitória leva Pico para 13-4 como profissional e o coloca na lista de possíveis adversários ao título do campeão peso pena do Bellator, Patricio Pitbull, ou do campeão peso pena do PFL, Jesus Pinedo.