Vídeo PFL x Bellator: AJ McKee atropela Clay Collard em 70 segundos com chave de braço triangular habilidosa

AJ McKee não suou nem um pouco em um confronto que muitos acreditavam que seria uma guerra louca e competitiva.

McKee colocou o Bellator no tabuleiro quando enfrentou Clay Collard do PFL na abertura do card principal dos leves do evento PFL vs. Bellator no sábado na Arábia Saudita, finalizando o emocionante Collard em pouco mais de um minuto com relativa facilidade.

Confira abaixo o vídeo do final.

Depois de acertar Collard várias vezes nos pés, McKee conseguiu uma queda fácil. Na transição, o ex-campeão peso pena do Bellator travou uma guilhotina apertada, antes de passar para o triângulo e depois para o armlock triangular. Um frustrado Collard não teve escolha a não ser bater, e McKee obteve uma vitória impressionante contra um dos melhores lutadores de 155 libras do PFL.

McKee melhorou para 4 a 0 desde que subiu para a divisão dos leves, mas a vitória de sábado serviu como sua primeira vitória nos acréscimos em sua recém-criada categoria de peso.

Collard já perdeu duas derrotas consecutivas desde que conquistou uma vaga nas finais da temporada de 2023 do PFL.