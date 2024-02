Vinicius não foi titular no clássico de Madrid devido a um problema cervical durante o aquecimento

EUlesões continuam a assombrar Real Madrid, mesmo durante o aquecimento antes do jogo. Los Blancos confirmou a ausência de Antonio Rudiger antes do clássico contra Atletico Madride durante a sessão de aquecimento, Vinícius Júnior foi afastado devido a problemas físicos. Este revés inesperado forçou Brahim Diaz para se preparar apressadamente, entrando diretamente no XI inicial.

Apesar de Vinicius‘ lesão, o resto Real Madrida escalação permaneceu inalterada com Rodrygo assumindo a lateral esquerda e Brahim assumindo deveres à direita.

A confusão tomou conta dos momentos que antecederam a partida. Inicialmente, Vinicius esteve ausente do aquecimento, com Joselu visto se preparando intensamente em vez disso.

Em seguida, houve uma confusão no anúncio pelo alto-falante, inicialmente declarando Vinicius como titular, apenas para corrigi-lo posteriormente para Joselu.

Porém, quando os jogadores entraram em campo, nem Vinicius nem Joselu apareceu. Era Brahim! A decisão de última hora do treinador italiano mudou o plano de Joselu para Brahim.

Lutando contra lesões nesta temporada

Vinicius está lutando com problemas cervicais, recebendo tratamento enquanto se retirava para o vestiário. Porém, sua participação na partida permanece incerta, dependendo de sua recuperação e nível de conforto durante o jogo. Caso ele não pudesse participar, seria sua terceira lesão na temporada.

Esta temporada tem sido cruel para o atacante, que anteriormente sofreu relativamente poucas lesões musculares nos primeiros cinco anos. Este último revés ocorre apenas uma semana antes de uma partida crucial contra o segundo colocado Girona e nove dias antes da primeira mão da Liga dos Campeões contra RB Leipzig.