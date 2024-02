Vivian Wood em ‘Charlies Angels’ ‘Memba Him?!

Atriz americana Kelly Lynch tinha 40 e poucos anos quando interpretou a detetive manipuladora com cabelos recém-arrumados, Vivian Wood, que tenta armar para os ‘Anjos’ no filme de ação/comédia “Os Anjos de Charlie” em 2000.

Lynch compartilhou a tela grande com Drew Barrymore como o anjo imprudente, mas extremamente experiente, Dylan Sanders, Cameron Diaz como a loira de olhos azuis Angel que dança com roupas íntimas do Homem-Aranha, Natalie Cook, e Lucy Liu como o artista marcial versado em explosivos, Alex Munday.