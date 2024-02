Vladimir Putin elogia Elon Musk durante entrevista a Tucker Carlson: ‘Ele não pode ser parado’

Tele Vladímir Putin A entrevista sobre Tucker Carlson finalmente chegou e a mídia estabelecida está indignada com a discussão que o jornalista desonesto da Americana teve com o presidente russo. Eles falaram sobre política, sim. Mas também discutiram diferentes tópicos que ofereceram uma perspectiva menos filtrada à mente de Vladimir Putin. Carlson mencionou que Putin não gostou de algumas partes da linha de interrogatório contra ele. Apesar dessa divergência, a entrevista se estendeu por mais de duas horas e deixaremos que você julgue o resultado dela. Tucker fez uma introdução à longa entrevista, onde afirma sentir que Vladimir Putin foi sincero.

Putin elogia Elon Musk, mas faz alerta

Talvez um dos aspectos mais reveladores da entrevista tenha sido quando Tucker Carlson perguntou a Putin sobre Elon Musk nova tecnologia de chip cerebral chamada Neuralink. O presidente russo pareceu extremamente cuidadoso na forma como formulou a sua resposta. Isto é o que ele disse: “Acho que não há como parar Elon Musk. Ele fará o que achar melhor. No entanto, você precisará encontrar algum ponto em comum com ele. Procure maneiras de persuadi-lo. Acho que ele é uma pessoa inteligente … Eu realmente acredito que sim. Então você precisará chegar a um acordo com ele porque esse processo precisa ser formalizado e sujeito a certas regras. “

Outras alegações feitas por Puting serão extremamente mais examinadas, como as duas vezes em que foi rejeitado por dois presidentes em exercício. Ele afirma que perguntou a Bill Clinton se era possível a adesão da Rússia à NATO durante uma das suas visitas e o presidente disse não depois de consultar os seus conselheiros. Numa visita diferente, Putin afirma ter proposto construir conjuntamente o sistema de defesa antimísseis com os EUA, mas o governo americano negou novamente o seu pedido. A essa altura, Putin afirma acreditar que os Estados Unidos não estavam interessados ​​em cooperar com a Rússia. O perfil de Putin também é passível de impeachment, não há dúvida sobre isso. Mas assistir a esta entrevista permitirá que pessoas inteligentes leiam suas respostas e digam se ele está sendo sincero ou não. Você pode assistir a entrevista completa no X e no site de Tucker Carlson. É grátis.