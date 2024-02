Você sabia? Quase 40% dos brasileiros recorreram ao FGTS para quitar despesas em janeiro de 2024

O Saque-Aniversário do FGTS em 2024 tem se destacado como uma alternativa amplamente procurada por aqueles que necessitam de recursos adicionais para liquidar suas obrigações financeiras.

Segundo uma pesquisa conduzida em janeiro de 2024, cerca de 39% dos brasileiros que recorreram ao crédito no último mês optaram por essa modalidade para honrar seus compromissos essenciais.

Explorando mais a fundo, é essencial compreender como funciona essa modalidade do FGTS neste ano, além de identificar as vantagens de antecipar esse benefício e receber algumas orientações valiosas sobre como gerir esses fundos de maneira inteligente.

Portanto, acompanhe conosco para entender melhor o panorama desse recurso e como ele pode ser uma solução eficaz para suas necessidades financeiras.

Alta demanda por crédito nos primeiros meses de 2024

O início de cada ano frequentemente traz consigo desafios financeiros para muitas pessoas, levando a um aumento na busca por crédito durante esse período.

De acordo com o recente levantamento do Mapa Serasa Crédito, observa-se que 76% dos brasileiros que recorreram a alguma forma de crédito em janeiro de 2024 têm a intenção de fazer o mesmo em fevereiro.

Dentre estes, quase 40% recorreram ao FGTS para quitar despesas, cujos débitos estão especialmente ligados as despesas do final do ano passado.



Os tipos de serviços mais requisitados são o empréstimo pessoal, com uma taxa de 57%, seguido pelo cartão de crédito, com 52%.

Em média, os solicitantes almejam um valor em torno de R$ 1.500,00, sendo que a maioria, 56%, busca quantias superiores a R$ 1.000,00.

Quanto à finalidade do crédito, os objetivos variam consideravelmente. Enquanto 45% dos entrevistados planejam utilizar o crédito para investimentos, 39% afirmam necessitar dos recursos para quitar as despesas do mês.

Outros propósitos incluem aquisição de bens (34%), reforma domiciliar (28%), viagens (25%) e liquidação de dívidas (24%).

Observa-se que os consumidores em busca de crédito geralmente estão na faixa etária de 26 a 35 anos (35%) e possuem uma renda mensal situada entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00 (40%).

Em termos de preferência por instituições financeiras, a maioria busca inicialmente seus bancos principais (37%), seguidos por financeiras (36%).

Como utilizar o FGTS para pagar contas emergenciais

Quando as contas se acumulam e as despesas emergenciais surgem, encontrar uma solução financeira sólida pode parecer desafiador.

Felizmente, uma das opções mais vantajosas disponíveis para quem precisa de dinheiro rápido é a Antecipação do Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Essa modalidade de crédito oferece aos trabalhadores a oportunidade de receber adiantadamente o valor ao qual têm direito a sacar do FGTS todos os anos, no mês de seus aniversários.

Para aderir a esse tipo de empréstimo, o primeiro passo é optar pela modalidade por meio do aplicativo FGTS, seguindo as instruções detalhadas abaixo:

Antes de tudo, instale e acesse o aplicativo FGTS em seu dispositivo móvel; Em seguida, faça login selecionando a opção “Entrar no aplicativo” e insira seu CPF; Depois, complete o processo de verificação de segurança clicando em “Não sou um robô” e, em seguida, em “próximo”; Posteriormente, insira sua senha do aplicativo e clique em “entrar”; Selecione a opção “Saque Aniversário do FGTS”; Por fim, leia atentamente os termos de uso e clique em “Li e aceito os termos e condições” antes de selecionar “Optar pelo Saque-aniversário”.

É importante ressaltar que ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador desativa o Saque-Rescisão, porém mantém o direito à multa de 40% sobre o saldo.

Todavia, as possibilidades de utilizar o saldo do FGTS para aquisição da casa própria, aposentadoria ou em casos de doença grave permanecem inalteradas mesmo para quem opta pelo Saque-Aniversário.

Para realizar a Antecipação do Saque-Aniversário, é necessário possuir saldo disponível no Fundo de Garantia suficiente para cobrir o valor solicitado, bem como as taxas e encargos da contratação.

As parcelas do empréstimo serão descontadas automaticamente do FGTS do trabalhador, uma vez ao ano.

Outras informações relacionadas

Em uma declaração recente, o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), levantou a possibilidade de encerramento do Saque-Aniversário do FGTS, conforme anunciado em 24 de janeiro.

Esta medida, segundo ele, estava prevista para ser discutida durante a reunião do Conselho Curador do FGTS agendada para 21 de março.

Diversos motivos foram citados para justificar essa potencial decisão, sendo um deles a insatisfação dos trabalhadores, que expressaram preocupações sobre a retenção dos valores do Fundo de Garantia por até dois anos em casos de demissão sem justa causa.

Contudo, o aguardado encontro para debater o destino do Saque-Aniversário do FGTS foi cancelado, sem uma nova data prevista para sua realização.

Este adiamento foi atribuído, em grande parte, à dificuldade enfrentada na nomeação dos membros do Conselho pelos ministérios envolvidos.

Até o momento, apenas a vaga destinada ao presidente do Conselho está ocupada, atualmente ocupada pelo Ministro Luiz Marinho.