Warriors recontratam Steve Kerr para torná-lo o técnico mais bem pago da história da NBA

NAs temporadas da BA são tão longas, por causa da dinâmica da equipe, dos craques e do jogo em si, que o julgamento inicial costuma ser equivocado. O Guerreiros do Golden Statea grande dinastia moderna desde o Lakers de Kobe Bryant e Pau Gasol na primeira década do século, foram julgados rapidamente. Um tanto exagerado, embora não tenha sido o melhor dos tempos na área da baía de São Francisco. Porque, por enquanto, ainda estão vencendo, estão mais perto da pós-temporada… e têm futuro. Sob a liderança de Steve Kerrrenovado, com recorde, como treinador.

O Guerreiros anunciou a prorrogação de seu treinador por mais duas temporadas. Em troca de cerca de US$ 35 milhões, deixando-o como o mais bem pago por temporada (Imagem: Getty Images)Popovich estava em 16 por temporada). Não é uma extensão incomum e corresponde àquela que o jogador da franquia Stephen Currytem até a temporada 2025-26.

Curry saca de banda.LAPRESSE

Precisamente, foram os dois que deram nova vida ao Guerreiros‘ temporada. Curry continua elevando a fasquia e Kerr está se ajustando com o pouco que tem no elenco. A equipe pode entrar no caminho certo. “É inacreditável. Eu não gostaria de terminar meu tempo aqui com outro treinador. O que ele significa para esta franquia, o que ele faz por nós [players]. Os caminhos vitoriosos que ele traz. Você não pode mudá-lo”, Draymond Verde recontado.

E está funcionando. Eles têm um recorde de 10-2 nos últimos 12 jogos, com apenas derrotas para o Tosquiadeiras (125-130) e Hawks (141-134), após vencer um jogo feio contra o Charlotte Hornets. Currycom 15 pontos, e Badim Pod Ziemia (13+6+6), vital para marcar três faltas no ataque, dita o ritmo.

Kerr discute com Grant Williams.LAPRESSE

É uma melhoria notável, que os consolida no Play-In (29-33, a quatro vitórias da entrada direta) e fortalece o seu crescimento no ataque (120 pontos por 100 posses em 2024) e no equilíbrio (diferença positiva de pontos por 100 posses). posses). Mais perto de retornar ao seu território natural. Com Kerr como diretor. “Ele mereceu. Esse é o maior salário de todos os tempos? É que ele está lá. Estou feliz e é muito importante estarmos nisso juntos.” Verde afivelado.