Wendy Williams desiste por não ter dinheiro no trailer do documento

Um novo documentário sobre Wendy Williams está alarmando os fãs – porque ela parece estar sinalizando que está passando por muitas dificuldades financeiras, entre outros problemas.

O primeiro trailer do documento Lifetime – “Onde está Wendy Williams?” – caiu na sexta-feira … e mostra a reclusa personalidade da TV aparentemente dizendo que “não tem dinheiro” antes de puxar uma almofada e deixar as lágrimas escorrerem.

Lembre-se… Wendy Williams foi colocada sob tutela financeira em 2022, depois que Wells Fargo alegou que ela era uma “vítima de influência indevida e exploração financeira” – uma medida contra a qual sua família critica repetidamente no clipe… incluindo a irmã de WW que exige saber como ela não está apta para cuidar da irmã.

Por outro lado, seu filho Kevin Hunter Jr. diz que acha que ela está cercada por “pessoas sim” neste trailer – pessoas que ele diz que não cuidam dos interesses dela … então há claramente uma diferença de opinião entre a própria família de Wendy, pelo menos é o que o médico sugere .

Membros de seu círculo íntimo também são vistos neste trailer expressando outras preocupações, incluindo um homem que confronta Wendy com uma garrafa de bebida quase vazia… uma Wendy parece admitir que bebeu em um único dia enquanto estava estendida na cama, de roupão de banho. ainda é.

Williams também parece confusa com o que está ao seu redor às vezes no primeiro trailer do documento … aparentemente causando preocupação entre as pessoas ao seu redor, ela está perdendo a memória. Seu olhar arregalado e quase surpreso às vezes acrescenta ainda mais fogo a essas especulações.

A saúde geral de Wendy, de fato, às vezes também parece ruim… ela saiu de um hospital em várias ocasiões no trailer e parece quase incapaz de andar sozinha ao sair de um SUV.



No final das contas, o trailer parece terminar com uma nota de esperança… Williams aparentemente expressa interesse em se reconectar com sua família distante e reconhecer o prejuízo de ter certos parceiros de negócios em sua vida. A coisa completa vai ao ar em um especial de duas partes no Lifetime no final deste mês… 24 e fevereiro. 25 às 20h ET/PT, então mais serão respondidas.



FEVEREIRO 2023 ANTECEDENTES

Não vimos Wendy muito no ano passado… fora uma interação de paparazzi em fevereiro passado, onde Williams alegou que ela pesava 138 libras – um momento que aparece no trailer, aliás – e algumas fotos dela na rua, ela ficou praticamente fora dos olhos do público.

Wendy desistiu de várias palestras em maio… antes de supostamente ir para tratamento para lidar com problemas que ela supostamente estava enfrentando.