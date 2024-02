Wendy Williams’ Guardian abre processo contra a controladora da Lifetime

Wendy Williams O guardião acabou de entrar com uma ação contra a controladora da Lifetime – e o momento é nada menos que suspeito, porque há um documento deles sobre ela saindo.

Uma mulher chamada Sabrina Morrisey – que diz que está agindo na qualidade de guardiã temporária da WWH (presumivelmente Wendy Williams Hunter) – acabou de entrar com uma ação contra a A&E Television Networks, mas o fez sob sigilo … o que significa que o público não pode espiar o que exatamente ela está executando para o tribunal.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, há algumas pistas que podem indicar do que se trata… e todos os sinais parecem apontar para alguma ligação com o ‘Onde é Documento em duas partes de Wendy Williams isso vai cair no sábado.