Wendy Williams Lifetime Doc ainda está se assumindo, apesar do processo do Guardian

Uma mulher que afirma ser Wendy Williams ‘ guardião legal está sem sorte no que diz respeito a este documentário da Lifetime – apesar de seus esforços de 11 horas, descobrimos que ainda está sendo lançado.

Um representante da rede de TV disse ao TMZ… “Lifetime compareceu ao tribunal hoje (sexta-feira), e o documentário ‘Onde está Wendy Williams?’ irá ao ar neste fim de semana conforme planejado. O documento está previsto para ser lançado no sábado e, com base no que estão dizendo aqui… ele está avançando.