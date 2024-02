Wendy Williams quebra o silêncio sobre o diagnóstico de afasia e demência

A ex-apresentadora de talk show – que está fora dos holofotes há alguns anos enquanto lida com questões privadas – emitiu um comunicado na sexta-feira que abordou o fato de que sua equipe diz que ela agora está afligido com afasia e demência frontotemporal .

Ela acrescenta: “As mensagens compartilhadas comigo me tocaram, lembrando-me do poder da unidade e da necessidade de compaixão. Espero que outras pessoas com FTD possam se beneficiar da minha história. Quero também agradecer ao Associação para Degeneração Frontotemporal pelas suas amáveis ​​palavras de apoio e pelos seus esforços extraordinários para aumentar a sensibilização para a FTD.”