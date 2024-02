Whatsapp acaba de ganhar novos comandos; confira

O WhatsApp Business é uma ferramenta cada vez mais popular entre as empresas, permitindo que elas se comuniquem de forma mais eficiente com seus clientes. E agora, uma nova atualização traz ainda mais facilidade para essa interação.

O recurso de comandos permite que as contas empresariais criem uma lista de atalhos para automatizar as conversas.

O que são os comandos do WhatsApp Business?

Os comandos do WhatsApp Business são atalhos que podem ser adicionados às conversas para fornecer informações rápidas aos clientes. Com esses comandos, não é mais necessário esperar por uma resposta manual do atendente. Basta digitar um símbolo de barra (“/”) na conversa e selecionar a opção desejada no menu de ações rápidas.

Segundo o site WABetaInfo, cada empresa pode adicionar até 30 comandos à sua conta no WhatsApp Business. Cada atalho pode ter até 32 caracteres de duração e as respostas podem conter até 256 caracteres.

Essa flexibilidade permite que as empresas personalizem suas interações de acordo com suas necessidades específicas.

Como usar os comandos do WhatsApp Business?

Para usar os comandos do WhatsApp Business, é necessário ter a versão mais recente do aplicativo no Android ou iOS. Os consumidores podem acessar o menu de ações rápidas digitando o símbolo de barra (“/”) na conversa e selecionando a opção desejada.

Por exemplo, um comando “/cardápio” pode fornecer um link para o cardápio da empresa.Essa facilidade permite que os clientes encontrem informações rapidamente, sem precisar esperar pelo atendimento de um responsável.



Você também pode gostar:

Vantagens dos comandos para clientes e empresas

A adição dos comandos do WhatsApp Business traz diversas vantagens tanto para os clientes quanto para as empresas. Para os clientes, a vida se torna mais fácil, pois eles conseguem obter informações relevantes de forma rápida e autônoma. Não é mais necessário aguardar por uma resposta manual, o que economiza tempo e evita possíveis frustrações.

Por outro lado, as empresas se beneficiam ao oferecer uma experiência mais eficiente para seus clientes. Com os comandos, elas podem fornecer informações prontamente, sem a necessidade de intervenção manual. Isso libera tempo para os atendentes se dedicarem a demandas mais complexas, gerando maior produtividade e satisfação tanto para a equipe quanto para os clientes.

Similaridades com o Telegram

Ao implementar os comandos, o WhatsApp Business se assemelha ao Telegram, seu concorrente direto. O Telegram também possui uma lista de comandos aberta com o sinal de barra (“/”), permitindo ações específicas com bots nas conversas.

Essa semelhança mostra como os aplicativos de mensagens estão se inspirando uns nos outros para fornecer as melhores funcionalidades aos usuários.

Disponibilidade e Futuro dos Comandos no WhatsApp Business

Atualmente, os comandos do WhatsApp Business estão em fase de testes para empresas que usam a API do WhatsApp Cloud. No entanto, eles já estão disponíveis para todos os consumidores que possuem a versão mais recente do aplicativo no Android e iOS. Isso significa que muitas empresas já podem aproveitar essa funcionalidade para melhorar a comunicação com seus clientes.

É importante ressaltar que nem todos os perfis empresariais terão acesso aos comandos imediatamente. A disponibilidade pode variar de acordo com a região e outros critérios determinados pelo WhatsApp. No entanto, espera-se que essa funcionalidade esteja disponível para um número cada vez maior de empresas no futuro.

Ademais, os comandos do WhatsApp Business são uma adição valiosa para as empresas que desejam automatizar suas conversas e melhorar a experiência do cliente. Com esses atalhos, os consumidores podem obter informações rapidamente, sem a necessidade de esperar por uma resposta manual. Isso economiza tempo e torna a interação mais eficiente para ambas as partes.

À medida que o WhatsApp Business continua a evoluir, é provável que novas funcionalidades sejam adicionadas para aprimorar ainda mais a experiência do usuário. A automação de conversas é apenas uma das muito maneiras pelas quais o WhatsApp Business está ajudando as empresas a se conectarem melhor com seus clientes.

Se você é um empreendedor ou trabalha em uma empresa, considere aproveitar os comandos do WhatsApp Business para oferecer um atendimento mais ágil e eficiente. Essa é uma oportunidade de melhorar a comunicação com seus clientes e se destacar da concorrência.

Lembre-se de sempre manter seu aplicativo do WhatsApp Business atualizado para ter acesso às últimas funcionalidades e garantir a melhor experiência possível para seus clientes.