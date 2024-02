Wrestling lamenta a morte de Virgílio aos 61 anos

TO mundo do wrestling profissional está de luto na quarta-feira após o anúncio da morte de um dos personagens mais queridos do esporte.

Michael Jonesfrequentemente conhecido por sua personalidade no ringue ‘Virgílio‘ foi declarado morto na manhã de quarta-feira, aos 61 anos.

Logan Paul exige reconhecimento de Drew McIntyre após WWE Elimination Chamber 2024Twitter

Jones havia sofrido uma série de problemas de saúde nos últimos anos, e a notícia de seu falecimento foi tornada pública por Marcos Carlos II.

“Meus queridos amigos, é com grande pesar que trago a notícia da família Jones sobre o falecimento de nosso querido Michael Jones, a quem conhecemos e amamos como Virgílio, Vincent, Soul Train Jones e mais,” Carlos disse em um comunicado.

“Virgílio faleceu pacificamente no hospital esta manhã e peço que orem por ele e por sua família.

“Que a memória dele seja eterna.”

O que havia de errado com Jones?

Jones foi diagnosticado com demência em 2022, de acordo com um relatório publicado pela Wrestling News, mas houve mais complicações.

Acredita-se que o ex-lutador sofreu pelo menos dois derrames nos anos que antecederam seu diagnóstico de demência.

JonesA carreira no wrestling foi divertida. Embora nunca tenha sido um ‘cara do evento principal’, ele manteve um lugar especial no coração dos fãs pela forma como aproveitou seus vários truques e deu-lhes tudo o que tinha.

Inicialmente nomeado Virgílio na WWF, como um golpe sub-reptício contra a estrela rival da WCW, Rodes empoeiradoquem nasceu Virgílio Runnels, Jones foi então trazido para a WCW, onde interpretaria virtualmente o mesmo personagem.

No entanto, desta vez ele seria chamado Vicenteo que foi uma crítica ao então dono do WWF, Vince McMahonnascido Vicente.