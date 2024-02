WWE elimina Brock Lesnar completamente em meio ao envolvimento no escândalo de Vince McMahon

Adepois do recente envolvimento no Vince McMahon surgiu um processo judicial para Brock Lesnaro WWE demorou um pouco mais do que o esperado para corroborar a informação e tomar uma decisão sobre ele. Até esta semana, Lesnar ainda fazia parte das vendas da organização. Isso inclui todos os tipos de produtos, videogames e outros tipos de recordações. Além disso, a WWE e o UFC estavam pensando seriamente em fazer-lhe uma oferta para retornar à atividade. Mas esse envolvimento no caso desperdiçou completamente a oportunidade que ele tinha para fazê-lo. Assim como Vince McMahon, Brock Lesnar ficará publicamente envergonhado pelo que fez e a WWE não quer nada com ele.

Lesnar fez parte das chantagens de Vince McMahon

Janel Grant foi quem entrou com uma ação judicial contra Vince McMahon, sua equipe jurídica também apresentou documentos judiciais e evidências dos abusos que ela estava sofrendo por parte do ex-CEO da WWE. Em alguns textos vazados ele escreveu para ela. Vince parece usá-la como isca para trazer Brock Lesnar de volta da aposentadoria. Ele diz especificamente a ela que a única maneira de convencê-lo é fazer com que ela tenha relações sexuais com ele. Os textos são bastante explícitos e tornam impossível pensar que Brock Lesnar não esteja pelo menos envolvido nisso. Dado que The Rock acaba de chegar como novo membro do conselho da empresa-mãe da WWE, ele já está controlando os danos deste desastre.

Além disso, há o comportamento questionável óbvio que Brock Lesnar já exibia desde que era um jovem lutador que estava chegando. Todas as grandes coisas que ele conquistou tanto na WWE quanto no UFC permanecerão agora manchadas pela vergonha em meio ao seu comportamento deplorável. McMahon não apenas tentou traficar sexualmente Grant para Lesnar, mas também a forçou a criar conteúdo explícito direcionado ao lutador para convencê-lo a retornar. Mais detalhes sobre como Brock Lesnar está envolvido neste escândalo são horríveis demais para serem incluídos aqui, mas você pode verificar os links que deixamos abaixo.