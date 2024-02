YG garante que Rams estará no Super Bowl no próximo ano

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Pode ser o ano dos 49ers e dos Chiefs nesta temporada… mas em 2025, você pode apostar que será o dos Rams!!!

… pelo menos, isso está de acordo com YGquem conta TMZ Esportes ele tem certeza de que LA estará no Super Bowl na próxima temporada.

Na verdade, quando trouxemos o rapper de Compton para o LAX esta semana – ele garantiu isso!!

“Estaremos de volta ao Super Bowl no próximo ano, sabe o que estou dizendo?” eles pegaram “Isso é tudo que vou dizer!”

Claro, YG é tendencioso… ele é um grande fã dos Rams há anos – até mesmo participando das comemorações do jogo com Robert Woods e outros no passado.

Mas pode muito bem ser possível… afinal, com um elenco esgotado este ano, LA ainda quase venceu um jogo de playoff fora de casa contra o Detroit.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Tem mais… YG também nos deu sua previsão para o resultado do Super Bowl de domingo – e até deu alguns conselhos para Travis Kelce sobre como o tight end deve lidar com sua vida amorosa antes do confronto em Las Vegas.