YouTuber Jack Doherty processado por agressão e agressão por nocaute de Halloween

De acordo com novos documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, um homem chamado Chase Gardella está processando o YouTuber e o guarda-costas Kane Kongg – nome verdadeiro Justin Goslee – por um incidente que aparentemente foi capturado em vídeo mostrando Kane dando um soco no rosto de uma pessoa.

Lembre-se… em outubro, Jack postou um clipe de uma festa de Halloween em Los Angeles, onde parecia que ele estava envolvido em uma briga com vários foliões. No clipe, você vê Kane socando alguém ao lado de um YouTuber Corinna Kopf que então cai com força no caminho de tijolos abaixo dele.

Gardella afirma que esteve nesta festa de Halloween no dia 29 de outubro e conversou com Jack e Kane por volta das 12h30. De acordo com os documentos, Jack disse: “Vamos lutar. Nós dois contra vocês dois, tudo bem” – o que está de acordo com o clipe do YouTube – e momentos depois Chase diz que Kongg deu um soco nele.