Yu Darvish está pronto para o desafio e quer vencer os Dodgers de Ohtani e Yamamoto

Tele Los Angeles Dodgers’ investimento significativo de US$ 1,2 bilhão para montar uma lista formidável.

O investimento incluiu adições estelares de estrelas japonesas Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamotoe os posicionou como o time a ser batido nos próximos Temporada da Liga Principal de Beisebol.

Shohei Ohtani provoca frenesi na mídia sem precedentes no DodgerfestTwitter

Este sentimento é ecoado por Yu Darvishjarro para o San Diego Padres, que também vem do Japão e deixou claro que está determinado a derrotar o Dodgers toda vez que eles se enfrentam.

O que Yu Darvish disse?

O primeiro encontro entre o Padres e Dodgers no treinamento de primavera é daqui a apenas uma semana, agendado para 22 de fevereiro. Darvishe expressou seu entusiasmo com o Contratações dos Dodgers.

“As coisas estão ficando ainda mais emocionantes com o Dodgers contratando Ohtani e Yamamoto. Queremos superá-los tanto quanto possível”, Darvishe declarado.

Darvishe tem uma história com Dodgers e agora parece estar decidido a derrotá-los, principalmente com a adição da dupla japonesa. Ele também é um candidato a conquistar o monte em um dos Dias de Abertura, já que o Padres e Dodgers estão programados para abrir a campanha em Seul, Coreia do Sul, de 20 a 21 de março.

Durante a turnê asiática Ohtani fará sua estreia oficial em uma temporada em que estará disponível apenas como rebatedor designado devido à recuperação de uma cirurgia. Isto representa uma oportunidade para Darvishe para se comparar com um dos melhores jogadores das ligas principais.

“Eu nunca enfrentei o batedor Ohtani, mas eu vou. Haverá menos lacunas na escalação deles e estou ansioso para lançar contra o Dodgers“, concluiu.

Ele vê como um desafio especial enfrentar os jogadores japoneses de Los Angeles. No entanto, ele reconhece que a decisão de participar no jogo de abertura cabe, em última análise, ao seu treinador, Mike Shildt.