Zendaya e Tom Holland de mãos dadas saindo da estreia de ‘Dune’, ainda juntos

Tom estava segurando firmemente a mão de Zendaya na noite de quinta-feira enquanto a levava para longe da festa pós-festa de “Duna: Parte Dois” … deixando paparazzi e cães de autógrafos na poeira enquanto a ajudava a entrar no carro que a esperava. Na verdade, ele está assumindo a liderança aqui… e certamente desempenhando o papel de BF.

Lembre-se, os rumores começaram em dezembro, quando Z parei de seguir todo mundo no IG … até mesmo expulsando Tom de suas redes sociais sem nenhuma explicação.

Tom disse explicitamente a um fotógrafo que eles estavam não Dunzo no início de janeiro – e algumas semanas atrás, ele dobrou com algumas postagens nas redes sociais adorando Z. Mas ainda não os tínhamos visto no mesmo lugar e ao mesmo tempo até o grande momento de Zendaya na estreia.