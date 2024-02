Zion Williamson cai 33 pontos e elogia Wembanyama: “Não vimos nada parecido”

Zion Williamson teve sua melhor noite de pontuação desde 11 de dezembro no Vitória do New Orleans Pelicans por 114 a 113 sobre o San Antonio Spursmas sua mente estava presa ao oponente após o jogo.

Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Williamson discutiu o confronto com o novato do Spurs Victor Wembanyama e o encheu de elogios.

Zion Williamson chama Victor Wembanyama de “jogador especial”

Vic é um jogador muito especial. Estávamos conversando sobre isso no vestiário: ele é um cara que pode conseguir dois ou três Jogadores Defensivos do Ano e também – não quero colocar limite nisso – mas ele pode conseguir (DPOYS) e MVPs. Não vimos nada parecido. Vimos coisas de perto, mas não assim. Ele é um jogador incrível.

O próprio Williamson foi considerado um tipo de talento geracional indo para a faculdade e depois entrando no NBA. As lesões retardaram severamente a trajetória de sua carreira, mas ele finalmente está saudável e montando uma temporada sólida para o 28-21 Pelicanos.

Contra Wembanyama, Williamson apostou 33 pontosincluindo o cesta da vitória faltando apenas alguns segundos.

Ele também adicionou 8 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola e 1 bloqueio. Wemby, por outro lado, deixou cair um 16/14/7/2/3 linha. Poderemos ver estas duas batalhas durante a próxima década e mais.