50 Cent reage ao fato de Daphne Joy ser nomeada trabalhadora do sexo no processo de Diddy

Raplicativos 50 centavos tem sido uma das celebridades mais ativas contra o colega magnata do rap Sean ‘P. Pentes Diddy. Durante anos, ele tem se manifestado contra o comportamento questionável que atualmente o está fazendo com que seja investigado e processado em todos os lugares. Um desses processos é de US$ 30 milhões, no qual a mãe do bebê de 50 Cent é citada como uma trabalhadora do sexo que recebia serviços mensais de Diddy. O nome dela é Dafne Alegria e ela teve um filho com 50 Cent. Alegria namorou Curtis Jackson (Cinquenta) entre 2011 e 2012 e o nome dela aparece neste processo contra Diddy. Como esperado, 50 Cent reagiu com uma piada em suas plataformas de mídia social e publicou seu produto na mesma postagem.

A reação de 50 Cent ao ver sua mãe ser citada no processo

Geralmente, 50 centavos realmente não se importa em dizer coisas polêmicas em público, ele faz isso há muitos anos. Cada vez que tem a oportunidade de falar contra pessoas como Diddy, ele usa sua plataforma para fazê-lo. Quando Daphne Joy nome surgiu naquele processo como trabalhadora do sexo, Curtis Jackson reagiu rapidamente a isso. Ele escreveu uma piada curta, mas comovente, em suas redes sociais. Ele escreveu: “Eu não sabia que você era uma profissional do sexo [side eye emoji] sua pequena trabalhadora do sexo. LOL [laughing emoji] Ei, essa merda é um filme.”

Durante todo o processo contra Diddy, 50 Cent também anunciou que está produzindo uma série de documentários sobre o comportamento do desgraçado rapper. Tem havido muita especulação sobre o que isso realmente poderia cobrir, muitos acreditam que não se trata apenas das preferências sexuais de Diddy. De acordo com relatos de TMZ e The New York Post, O modelo de negócios de Diddy girava em torno de chantagem sexual, já que suas casas estão cheias de câmeras em todos os cômodos. Aqueles que conhecem suas festas lhe dirão que Diddy organizou alguns dos eventos mais ultrajantes que envolveram sexo e muitas celebridades estiveram envolvidas.