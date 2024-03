50 Cent responde à alegação de estupro de Daphne Joy e promete obter a custódia do filho

50 centavos está entrando em guerra com a mãe de seu filho depois que ela o acusou publicamente de estuprá-la – o que ele diz ser uma afirmação totalmente falsa Dafne Alegria está fazendo apenas em retaliação por ele ter buscado a custódia total.

Daphne, mãe de um menino de 12 anos Lilás, e o último drama dos anos 50 está diretamente ligado a um dos processos movidos contra Diddy. Como informamos, Rodney JonesA última emenda ao processo afirmava que Daphne era uma “trabalhadora do sexo” do magnata do Bad Boy… uma alegação que imediatamente chamou a atenção de 50 Cent.

Depois de 50 reagir no Instagram postando: “Eu não sabia que você era uma profissional do sexo, 👀 sua pequena profissional do sexo. LOL 😆” – Daphne o iluminou com uma postagem própria, dizendo … “Vamos colocar o O foco real são suas verdadeiras ações malignas de me estuprar e abusar fisicamente de mim.”

Agora, 50 anos disse ao TMZ… “As alegações perturbadoras nas alegações juramentadas apresentadas recentemente em um processo judicial relacionado a Daphne Joy, a mãe do meu filho de 12 anos, exigiram que eu tomasse todas as ações legais necessárias para proteger meu filho. Pai.”

Ele continua: “As mais recentes acusações falsas e infundadas de Daphne Joy são claramente uma resposta à minha decisão de buscar a custódia exclusiva de meu filho. Meu filho, Sire, é minha principal prioridade e mantê-lo em um ambiente seguro é meu único foco neste momento. .”

Claro, 50 tem trollado Diddy impiedosamente desde então Cássia entrou com uma ação contra o ex, e ele continuou atacando-o esta semana após as batidas federais nas casas de Diddy.

Não está claro qual é o status de Diddy e Daphne agora, mas eles estiveram romanticamente ligados no passado … o que aparentemente não está bem aos 50 anos.

Na tarde de quinta-feira, ele foi atrás dela novamente… postando uma foto dela e de Diddy com uma legenda acusando-a de receber dinheiro de Diddy e repetindo a afirmação de que ela é uma “pequena trabalhadora do sexo”.

Para que conste, Daphne disse: “A alegação de que sou uma trabalhadora do sexo é 100% falsa e um assassinato de caráter. Estou contratando um advogado para explorar todos os recursos legais contra Rodney e seu advogado”.