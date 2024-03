A amarga batalha legal entre Brad Pitt e Angelina Jolie chega ao fim: o ator desiste da busca pela custódia compartilhada

Brad Pitt e Angelina JolieA tumultuada saga do divórcio parece estar chegando ao fim à medida que Pitt supostamente abandona sua busca pela custódia compartilhada de seus filhos. O casal, envolvido em uma dura batalha legal desde sua separação em 2016, está supostamente chegando ao fim das negociações.

Originalmente buscando um acordo de custódia 50/50 para seus seis filhos, de acordo com DailyMail.com Pitt está agora renunciando à sua contestação, concedendo Jolie custódia física primária com direito de visita para ele.

Gwyneth Paltrow revela detalhes malucos sobre como eram Brad Pitt e Ben Affleck na cama

As razões por trás da decisão de Pitt

Um factor que influencia esta decisão é a idade dos seus filhos, sendo a maioria agora considerada adulta aos olhos da lei. Alegações de relacionamentos difíceis entre Pitt e os filhos mais velhos, incluindo um suposto afastamento do filho adotivo Paxsurgiram, complicando ainda mais as coisas.

“Você sempre prova que é uma pessoa terrível e desprezível.” Pax escreveu nas redes sociais em 2020.

“Você não tem consideração ou empatia pelos seus quatro filhos mais novos, que tremem de medo quando estão na sua presença.

“Você nunca entenderá o dano que causou à minha família porque é incapaz de fazê-lo.”

Alegações anteriores de alienação parental e interações contenciosas entre Pitt e os filhos intensificaram a aspereza em torno do processo de divórcio.

O relacionamento do casal, que começou em meio a polêmica em 2005, levou a um romance de alto nível e eventual casamento em 2014.

No entanto, a união terminou abruptamente em 2016, após alegações de uma altercação física durante um voo privado com os filhos. As acusações de Jolie sobre PittO comportamento abusivo de tem sido fundamental para a batalha legal em curso.