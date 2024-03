EUTem sido uma das amizades mais conhecidas e celebradas no mundo dos esportes. Ex-quarterback Tom Brady e jogador de golfe Tiger Woods compartilhavam um vínculo amigável que foi subitamente rompido, e muitos se perguntam se algum dia ele ressurgirá.

Houve um tempo em que a relação entre Brady e Bosques transcendeu as primeiras páginas dos jornais e incluiu até aqueles que eram então seus sócios: o modelo brasileiro Gisele Bündchenagora Brady’s ex-mulher e Érica Herman e Lindsey Vonn, Bosques‘ex-namoradas.

Porém, a tentativa dos atletas de fazer com que seus parceiros se dessem bem não saiu como eles desejavam. Fontes próximas a ambos disseram à Essentially Sports que Gisele e Lindsey nunca consegui se dar bem.

Como se não bastasse, uma tentativa de encontro duplo deu errado devido à falta de harmonia entre Bndchen e Herman. Esta foi a gota d’água para Tom e Tigre amizade, embora não tenha havido rompimento público, o relacionamento esfriou e eles seguiram caminhos separados.

Há esperança para Brady e Woods

Com o passar dos anos, os dois atletas acabaram se separando dos parceiros. Há mais de um ano, Tom divorciado Giselee Bosques não namorou Herman por dois anos e ainda tem uma batalha legal com ela.

O alto perfil separações fizeram com que torcedores e imprensa aumentassem esperanças de que os dois atletas possam reacender a amizade. Eles ainda não foram vistos juntos e não houve nenhuma sinalização em suas respectivas redes sociais, mas especulação não demorou muito para surgir.

Brady’s o amor pelo golfe está bem documentado. O antigo Patriotas da Nova Inglaterra star é um visitante regular de campos de golfe e também costuma competir em torneios Pro-Am e de celebridades. Na verdade, nesta segunda-feira ele iniciará um novo torneio, onde Bosques também participará.

O Torneio Seminole Pro-Membro

Este ano será Bosque primeira participação no exclusivo Seminole Pró-Membro. O GOAT do golfe se unirá a PGADa America CEO Seth Waugh naquele que será também o seu regresso aos cursos após um problema de saúde que o obrigou a abandonar o Gênesis com convite.

O NFL GOAT, por sua vez, está escalado para competir ao lado do vencedor do último Aberto do México, Tony Finau. Embora muito exclusivo, o torneio é altamente competitivo, a ponto de alguns o apelidarem “o primeiro major do ano.”

Esta será a primeira vez que Brady e Bosques se cruzarão desde as respectivas separações e com certeza será um dos temas mais discutidos, além dos resultados do torneio. Como profissionais, espera-se um tratamento cordial de ambas as partes; o verdadeiramente interessante será saber se este será um novo começo para uma velha amizade.