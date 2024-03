A aposentadoria de Jason Kelce da NFL leva Travis Kelce às lágrimas

Travis Kelce chegou à conferência de imprensa de Jason Kelce em Filadélfia na segunda-feira vestindo grandes óculos de sol pretos.

Ele sem dúvida sabia que seu irmão mais velho estava se preparando para anunciar sua aposentadoria da NFL. Mas isso não impediu onda de emoções que caiu sobre eleque suas cortinas blackout não tinham chance de esconder.

Jason Kelce anuncia aposentadoria da NFL

O homem de 36 anos deu a notícia na frente de um grupo restrito de familiares, incluindo Travis e Donna Kelce. Jogou 13 temporadas no NFLtudo com o Filadélfia Eagles. Eles incluíram 193 jogos da temporada regular e 12 na pós-temporada.

Naquela época, ele foi selecionado para sete Pro Bowlsfoi nomeado All-Pro seis vezes e trouxe para casa um Anel do Super Bowl em 2018 quando os Eagles venceram o New England Patriots por 33-41.

Depois que os Eagles foram eliminados na primeira rodada dos playoffs da NFL para o Tampa Bay Buccaneers, A aposentadoria de Kelce foi relatada por Adam Schefter, membro da ESPNmas Jason encerrou o relatório e esclareceu que a notícia sairia de sua boca quando chegasse a hora.

Os irmãos Kelce abraçam suas emoções

Ele prestou homenagem ao irmão mais novo na parte mais emocionante de seu discurso, dizendo: “Não esquecerei de ter ficado aquém dos Chiefs e dos sentimentos conflitantes de imenso desgosto. E do orgulho que tive por meu irmão ter escalado o topo da montanha novamente.”

Espera-se que Kelce permaneça ativo na NFL. Ele é co-apresentador de um podcast no topo das paradas com Travis, Novas alturaso que deu ao lendário atacante uma enorme plataforma no mundo da mídia.

O irmãos Kelce‘amor um pelo outro e propensão para mostrando suas emoções mais abertamente do que muitos jogadores da NFL são as características definidoras de seu relacionamento. Isso aparece no podcast, é adorado pelos fãs e não é surpresa que tenha tomado conta de Travis na segunda-feira, por mais que ele tenha tentado lutar contra isso.