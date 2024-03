A briga acalorada de Bam Margera com a noiva após MCL Tear, temia recaída de drogas

Bam Margera teve uma discussão barulhenta com sua noiva, que foi capturada pela câmera, e embora parecesse que eles estavam brigando um com o outro… Bam diz que na verdade surgiu do amor.

A ex-estrela de “Jackass” estava discutindo com Danni Marie quinta-feira passada, fora de um hotel em Nashville – não muito depois de ele ter se machucou em uma manobra de skate que o deixou com um MCL e ACL rasgados.

No vídeo, obtido pelo TMZ, você pode ver Bam e Dannii gritando um com o outro – é uma conversa acalorada, com certeza, mas Bam nos diz que está tudo bem no relacionamento deles.