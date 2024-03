A caminhada de biquíni de Paige Spiranac oferece ‘uma vista deslumbrante’

Paige Spiranaco popular jogador de golfe que também é conhecida por sua carreira de modelo, tem feito os fãs conversarem ao ir ao deserto para fazer seus exercícios diários.

Na foto, a loira de 30 anos estava em uma rocha com vista para vastas planícies da Califórnia, onde podiam ser vistos campos e algumas casas. Era uma boa visão, sendo capaz de ver colinas a quilômetros de distância enquanto o céu também estava azul com poucas nuvens obstruindo a visão.

As novas roupas femininas de golfe de Paige Spiranac estão mudando tudo no esporteInstagram

Mas o empate, como sempre, foi Spiranac ela mesma exibindo muito de seu corpo usando um boné preto, shorts pretos que iam até a cintura e um sutiã esportivo rosa que exibia a maior parte da parte superior do corpo deixando pouco para a imaginação.

Ela fez o upload por meio do recurso Stories do Instagram, que permite que postagens temporárias sejam visualizadas caso o usuário clique em uma foto do perfil por até 24 horas.

Portanto, não se sabe quantas pessoas viram o instantâneo, mas ela tem muitos seguidores, com cerca de quatro milhões de contas inscritas em seu perfil, então sem dúvida deixou uma impressão no dia de muitas pessoas.

Quem é Paige Spiranac?

Nascida em 26 de março de 1993, em Wheat Ridge, Colorado, ela ganhou ampla atenção por suas habilidades no golfe e aparência deslumbrante. Spiranac jogou golfe universitário na Universidade do Arizona e na Universidade Estadual de San Diego, onde ela ganhou vários torneios.

Embora ela não tenha alcançado um sucesso significativo no circuito de golfe profissional Spiranac alavancou sua popularidade em plataformas de mídia social como Instagram e YouTube para se tornarem uma figura proeminente no mundo do golfe.

Ela costuma compartilhar dicas de golfe, conteúdo sobre estilo de vida e insights sobre sua vida pessoal, acumulando milhões de seguidores e se estabelecendo como uma voz importante no esporte.

Uma causa próxima a ela é ajudar a encorajar as mulheres a abraçarem seus corpos no esporte e a ignorarem o sexismo que enfrentam por parte dos jogadores e fãs de golfe do sexo masculino.