A crítica contundente do técnico Kim Mulkey forçou o LA Times a se desculpar e editar uma coluna

LSU treinador principal Kim Mulkey não foge do confronto, principalmente quando se trata de defender seus jogadores. Depois de uma série de artigos e colunas controversas Mulkey se posicionou contra os meios de comunicação, exigindo respeito por sua equipe e denunciando o sexismo no jornalismo esportivo.

Mulkey’s O último confronto com a mídia começou com uma crítica contundente a um Washington Post perfil que ela sentiu que a deturpou. A situação agravou-se quando LA Times colunista Ben Bolch caracterizado LSU jogadores como vilões contra “Queridinhos da América” de UCLA antes do confronto Sweet 16.

Em uma coletiva de imprensa pós-jogo após LSUs vitória sobre UCLA, Mulkey desencadeou sua fúria Bolchacusando-o de sexismo e misoginia por descrever sua equipe como “debutantes sujas” e pintar o jogo como uma batalha do bem contra o mal.

Mulkey destruiu o LA Times

“Você pode criticar os treinadores o quanto quiser, isso é problema nosso… aceitamos que isso vem com o território, mas a única coisa que não vou deixar você fazer, não vou deixar você atacar os jovens, “ Mulkey declarado.

“Há algumas coisas neste comentário que vocês deveriam se sentir ofendidas como mulheres. Foi tão sexista, e elas nem sabem disso”, enfatizou o treinador principal. “Foi o bem contra o mal naquele jogo de hoje. Mal? Ele ligou para debutantes sujas usadas, pegue seu telefone e pesquise debutantes sujas no Google e me diga o que diz?”

O LSU As críticas do treinador motivaram o LA Times para atualizar a coluna, porque “não atendeu aos padrões editoriais do Times.” A revista removeu a linguagem controversa e emitiu um pedido de desculpas.

O treinador Close também pediu desculpas

UCLA treinador Cori Fechar também pediu desculpas por compartilhar a coluna sem lê-la primeiro, expressando pesar por promover conteúdo que poderia ser considerado depreciativo. “Sinto muito por isso” admitiu Fechar em uma postagem em sua conta X, “Eu nunca iria querer promover algo que destrua um grupo de pessoas em nosso grande jogo.”

Apesar da polêmica, LSUsaiu vitorioso contra UCLAavançando para a Elite Oito. Mulkey’s A defesa destemida da sua equipa não só atraiu apoio, mas também desencadeou uma conversa mais ampla sobre sexismo e respeito no jornalismo desportivo.