A equipe de Isaac Cruz acredita que ele é o ‘Mike Tyson mexicano’: “Tem o Canelo e depois o Pitbull”

BAs lutas no boxe são fantásticas para os puristas do esporte e para os telespectadores, mas nem sempre beneficiam ambos os lutadores. Afinal, é preciso perder.

Quando você enfrenta um lutador de Gervonta Davis‘ calibre, as chances são de que seja uma glória suprema ou um revés na carreira. Para Isaac Cruzfoi um obstáculo ao impulso.

“Pitbull” subiu rapidamente na classificação dos leves antes de receber o pagamento e eventualmente cair por UD para “Tank”. Com apenas 23 anos na época, Cruz precisava se recuperar e restaurar sua reputação para maximizar sua juventude.

Duas vitórias por nocaute e uma vitória por decisão dividida o levaram a lutar pelo título mundial contra Rolly Romero, que havia perdido para Davis logo após Cruz. Na noite de sábado Cruz fez carne picada de Romero ganhando o título com um nocaute violento no 8º round.

Pitbull Cruz é o segundo melhor lutador mexicano?

Após a briga o empresário do Cruz e presidente da MP Promotions Sean Gibbonsfez uma declaração ousada sobre seu lutador.

Aí está o Canelo. E tem o Pitbull… Você ouviu falar desse lugar… Ele pode fazer o evento principal sozinho… Sabemos que ele pode ser a atração principal [T-Mobile Arena] ele mesmo. Foi o que ele fez esta noite, com 14.726 pessoas no prédio. Eu diria que nasceu uma estrela. Ele é um mexicano Mike Tyson.

Claro, um promotor sempre irá animar seu boxeador, especialmente depois de uma vitória por nocaute. Cruz certamente tem muito talento, e ele demonstrou isso em diversas ocasiões desde muito jovem.

Ele também é adorado no México, o que o ajudará a atrair grandes multidões para shows no sudoeste. Cruz está competindo com João Francisco Estrada, Jaime Munguia, Emanuel Navarrete e alguns outros para ser o número 2 atrás Canelo Álvarez.