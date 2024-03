A equipe Glam do Oscar de Lily Gladstone faz o CEO da Apple, Tim Cook, esperar pela foto

Reproduzir conteúdo de vídeo



Lily Gladstone precisava estar 100 por cento pronta para a câmera antes de poder posar para um retrato com Tim cook … sim, até o próprio chefe tem que concordar com um time glam do Oscar.

A atriz – que concorreu ao prêmio de Melhor Atriz na noite passada, mas perdeu para Emma Stone – saiu para a festa pós-Oscar da Apple na Sunset Tower no domingo à noite… e ela estava conversando com o CEO da Apple, até entrando para tirar algumas fotos com ele.

Antes que as câmeras pudessem tirar fotos completamente, porém… sua equipe de retoques tinha que vir constantemente e ajustar as coisas nela – o que deixou Timbo esperando desajeitadamente ao seu lado.

Confira o vídeo, obtido pelo TMZ… TC está tentando descobrir o que fazer enquanto a equipe de Lily continua fazendo seu trabalho… mexendo no vestido, arrumando o cabelo, etc. Você pode dizer que ele é um pouco tardio aqui – e ele está lá apenas para fazê-la parecer bem!

Tim estava notavelmente despreocupado… ele apenas sorriu e ficou ao lado do caos. Eventualmente, Tim e Lily conseguiram posar para uma série de fotos – então, missão cumprida.

É compreensível que Lily mereça esse tipo de atenção na noite do Oscar – ela foi uma das favoritas durante a cerimônia… mas mesmo depois de perder para Emma, ​​​​parece que as pessoas ainda estavam hiperfocadas nela e querendo conversar com ela. Tim… nem tanto.

Muitas pessoas acham que a LG realmente foi desprezada por uma estatueta… mas vamos deixar isso como está.

Todos de “Killers of the Flower Moon” saíram de mãos vazias, na verdade, mas ei… pelo menos eles têm um ao outro – sem mencionar um bando de manipuladores que entrarão em cena a qualquer momento.