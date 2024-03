A esposa de Kanye West, Bianca Censori, fica de bunda para fora na festa de ‘Vultures 2’

Bianca Censori estava usando um macacão preto completamente transparente e botas de cano alto com as nádegas nuas em plena exibição na noite de sexta-feira em Los Angeles … quando ela e Ye chegaram a uma festa de audição de seu álbum “Vultures 2”.

Quanto ao status do álbum – Kanye disse aos fãs nas redes sociais: “Estamos no laboratório”. Assim como fez no primeiro álbum do ‘Vultures’, Ye está trabalhando com Ty Dolla $ign para o acompanhamento.