A esposa de Mike Tyson falou diretamente com Dana White para abordar a polêmica luta de Jake Paul

Nagora que sabemos que as regras propostas para uma exposição visam proteger um idoso Mike Tyson contra Jake Paulo, quem tem amigos próximos como Dana Branco extremamente preocupado com ele. O UFC o presidente ficou tão preocupado que procurou a esposa de Mike, Especiaria masculina ‘Kiki’ para perguntar se Tyson tinha certeza absoluta de que queria lutar. Felizmente, o que Dana White ouviu dela o deixou à vontade. Em uma recente entrevista em podcast, White foi questionado sobre os comentários anteriores que fez sobre a luta. Notoriamente, White desaprovou que este evento ocorresse devido à idade de Mike Tyson. Mas ele parece aceitar melhor o que está para acontecer em 20 de julho.

Dana White não está feliz com a luta entre Jake Paul e Mike TysonTwitter

A esposa de Mike Tyson apazigua Dana White

Dana White revelou que o Tyson a família parece ter tudo sob controle. No entanto, eles também revelaram que a oferta era impossível de recusar. Ele disse: “Conversei com a esposa dele há alguns dias e ele está levando isso a sério e treinando para isso. Acho que Mike Tyson é um dos caras mais únicos que já fez a transição. Qualquer um dos outros lutadores de sua geração fez não há como ganhar dinheiro sem lutar e Mike Tyson ganhou muito dinheiro fora das lutas. Tyson ainda tem aquela aura de que você poderia estar em um restaurante, você ficaria tipo ‘Puta merda, Mike Tyson é aqui.’ Ele ainda tem aquela aura e energia na sala, ganha muito dinheiro fora do ringue. Mas acho que ele acaba recebendo ofertas que não pode recusar.”

Tanta gente falando sobre o que sentem Mike Tyson deveria fazer, ninguém pergunta ao ex-campeão como ele se sente com toda essa preocupação com seu bem-estar. Tudo o que vemos dele são aqueles vídeos de treinamento que parecem assustadores, pois ele ainda está musculoso e parece tão assustador como sempre. Mas pisar naquele anel será uma sensação totalmente diferente para um homem que está empurrando 58 e sofreu muitos problemas de dores no corpo na última década. Esperançosamente, Tyson pode pelo menos sair dessa experiência inteiro, tanto mental quanto fisicamente.