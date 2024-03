A esposa do falecido ator Richard Lewis agradece aos apoiadores e fãs após sua morte

Como informamos… A estrela de “Curb Your Enthusiasm” morreu terça-feira à noite depois de sofrer um ataque cardíaco. Ícone de música Bette Midler foi uma das primeiras pessoas a acessar as redes sociais para celebrar a vida e a carreira de Richard. Isso foi seguido por uma série de outras celebridades, como Ben Stiller , Alberto Brooks e seu colega de ‘Curb’ LarryDavid .

No ano passado, Richard anunciou que sofria da doença de Parkinson depois de se aposentar do comédia stand-up. Ele disse que sua litania de outros problemas de saúde culminou no diagnóstico de Parkinson e que ele estava controlando tudo com medicamentos.